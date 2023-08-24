Призеры конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» награждены поездками по историческим местам

Поездку в Переславль-Залесский совершили победители из Раменского. Занявшие второе место подольчане посетили Коломну, а жители Королева съездили в Клин. Всего жюри определило десять «лучших» подъездов, еще пять в почетный список добавились в ходе голосования на портале «Добродел». Конкурс проводился по поручению губернатора Андрея Воробьева.

В настоящее время в действии очередной проект — «Тематический ремонт подъездов».

Ранее сообщалось, что борцы из Люберец и Мытищ выиграли соревнования на призы губернатора Московской области.