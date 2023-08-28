В подмосковном Домодедове вошла в строй новая школа
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В микрорайоне Южный квартал Домодедова завершено строительство общеобразовательной школы на 900 учащихся.
Подмосковный Главгосстройнадзор соответствующий итоговый документ. Отметим, школу начинали возводить еще в 2016 году, однако спустя два года застройщик объявил о банкротстве. Обязательства по завершению строительства взял на себя ППК «Фонд развития территорий».
Здание школы общей площадью более 21 тысяч квадратных метров состоит из двух блоков – учебного и общешкольного. В здании обустроены различные мастерские, кабинеты домоводства и кулинарии. Есть залы для занятий физкультурой и хореографией, библиотека, столовая. На пришкольной территории оборудовано спортивное ядро и зона тихого отдыха.