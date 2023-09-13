В подмосковном Клину 240 детей начали учебный год в отремонтированной школе
Фото: [Ксения Борцова]
В капитально отремонтированной школе № 16 в Клину первые учебные дни провели 240 ребят.
Здание 1955 года постройки прошло модернизацию. Здесь заменены инженерные коммуникации, оконные блоки, кровля, обновлен фасад здания. Помещения внутри полностью переоборудованы. Теперь здесь есть просторные столовая, спортивный зал и медицинский кабинет. Территория облагорожена и обнесена забором для безопасности.
Ремонт, добавим, проведен в рамках государственной областной программы «Образование Подмосковья».
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