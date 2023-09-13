В подмосковном Клину 240 детей начали учебный год в отремонтированной школе

Здание 1955 года постройки прошло модернизацию. Здесь заменены инженерные коммуникации, оконные блоки, кровля, обновлен фасад здания. Помещения внутри полностью переоборудованы. Теперь здесь есть просторные столовая, спортивный зал и медицинский кабинет. Территория облагорожена и обнесена забором для безопасности.

Ремонт, добавим, проведен в рамках государственной областной программы «Образование Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове строят новое текстильное производство.