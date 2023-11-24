В подмосковном Орехово-Зуеве прошел региональный форум активистов

В Государственном гуманитарно-технологическом университете (Орехово-Зуевский городской округ) прошел V региональный форум «Создавай. Помогай. Организуй». Участниками мероприятия стали активисты системы среднего профессионального образования, волонтеры, педагоги-организаторы. Как отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области, главной целью форума было создание площадки для взаимодействия молодежных объединений.

В ходе мероприятия были организованы волонтерский квест «Стань ближе», интерактив для преподавателей.