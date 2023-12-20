В подмосковном Орехово-Зуеве завершается строительство школы на 550 мест
Фото: [Министерство стройкомплекса МО]
В Орехово-Зуеве на улице Красина на финишную прямую вышло строительство школы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса Московской области.
Работы завершены почти полностью — на 98 процентов. В настоящее время идет уборка помещений и сборка мебели. Открытие школы намечено на начало 2024 года.
Добавим, на прилегающей территории будет оборудован стадион с футбольным полем и игровыми площадками. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование».