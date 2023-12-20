В подмосковном Раменском по нацпроекту строится школа

В Раменском завершены монолитные работы по возведению здания школы на улице Высоковольтная.

По сообщению пресс-службы Минстроя Московской области, объект возводится в рамках национального проекта «Образование». В настоящий момент рабочие делают кладку перегородок, монтаж инженерных систем, выполняют кровельные работы и устанавливают оконные блоки.

В трехэтажном здании разместятся блоки начальной школы, основной и старшей. На прилегающей территории появится спортивное ядро с легкоатлетическим сектором, игровые площадки и зоны отдыха.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 1 сентября 2024 года.