В подмосковном университете прошел праздничный концерт в честь Дня народного единства

Как отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области, в настоящий момент в учебном заведении учатся представители семи разных национальностей из 25 городов. Татары, коми-пермяки, осетины, чуваши, чукчи, тувинцы, русские — всех их можно было увидеть на большом праздничном концерте в актовом зале университета. Студенты, переодевшись в национальные костюмы, познакомили гостей с традициями своей малой родины.

В университете хорошо понимают важность силы единения. Отсюда в зону специальной военной операции отправилось уже несколько полезных грузов.