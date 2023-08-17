В подмосковном Волоколамске школу обустроят спортивным городком

В Сычевской общеобразовательной школе в Волоколамском городском округе в скором времени появится спортивный городок.

На пришкольной территории появится футбольное поле, сектора для легкой атлетики, баскетбола и волейбола. Все будет хорошо освещено. В программу благоустройства также включено озеленение. Работы будут осуществляться в 2023 году в рамках государственной программы Московской области «Образование», финансироваться за счет средств бюджета Московской области и Волоколамского городского округа.

В настоящее время проходит открытый конкурс на подбор подрядной организации, информирует региональное Министерство по конкурентной политике.

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