Экспресс-автобусы до аэропорта Домодедово курсируют каждые 15 минут

Экспресс-автобусы от станции «Домодедовская» до аэропорта Домодедово стали курсировать чаще. Теперь они отправляются каждые 15 минут в течение всего дня.

Продлен также график работы. Первые рейсы начинаются раньше, а заканчивать работу лайнеры будут позже. Как отмечают в Аэроэкспрессе, сокращение интервалов отправления поможет распределить пассажиропоток и сделать поездки более комфортными.

На маршруте работают новые туристические автобусы большого класса. Время в пути 30-40 минут, при минимальной загруженности дороги — около 20 минут. Проезд для детей до 7 лет — бесплатный.

В подмосковном Дмитрове сделают дополнительное освещение на опасном участке дороги