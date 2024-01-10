В подмосковном ЖК «Люберцы Парк» поставлен на кадастр детский сад
Фото: [Компания ПИК]
Новый детский сад в жилищном комплексе «Люберцы Парк» (городской округ Люберцы) скоро примет 350 малышей.
Совместная оперативная работа подмосковного Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области позволила получить кадастровый номер для дошкольного учреждения. Детский сад оборудован всем необходимым для всестороннего развития ребят.
В этом жилкомплексе, напомним, уже работают детский сад на 220 мест и детская поликлиника на 155 посещений в смену, строится общеобразовательная школа на 1170 мест.