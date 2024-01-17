В подмосковном ЖК «Отрада» построено здание будущей школы

Как сообщает Министерство жилищной политики Московской области, здание образовательного учреждения уже готово, в настоящее время здесь ведутся работы по отделке и благоустройству. Девелопер проекта — ООО СЗ «ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ». Он рассчитывает сдать школу раньше запланированного 2025 года и завершить строительство уже в третьем квартале 2024-го.