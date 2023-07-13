В подмосковных Химках стартовало устройство котлована нового детского сада

Подрядчик приступил к обустройству котлована нового дошкольного учреждения, которое появится на Юбилейном проспекте в городском округе Химки. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что данный детский сад возведут в рамках регпрограммы строительства объектов социальной инфраструктуры. Его смогут посещать триста двадцать юных жителей микрорайона Новогорск-Планерное. Срок сдачи объекта намечен на август 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заверил жителей подмосковного Ступино, что новая школа откроется уже к началу следующего года.