В Подольске проходят выпускные более чем для 1,6 тыс. одиннадцатиклассников

В Подольске отмечают окончание школы. В этом году 1600 выпускников одиннадцатых классов начинают новый этап своей жизни. Руководитель администрации Городского округа Подольск Григорий Артамонов обратился к выпускникам с поздравлениями по случаю завершения обучения и выразил надежду на их успех в будущем, сообщили в пресс-службе округа.

«Пусть каждый из вас найдет свое дело, свое место и своих людей. Не бойтесь идти вперед — мир ждет вас. Отдельная благодарность — педагогам. За знания, терпение, заботу и веру в учеников. Именно вы помогаете делать первые шаги к мечтам», — подчеркнул он.

Один из наиболее одаренных классов лицея № 23 отпраздновал выпускной во Дворце культуры «Октябрь». Торжественная церемония вручения аттестатов состоялась для 45 учеников одиннадцатых классов, обучавшихся по гуманитарному и техническому направлениям.

Преподаватели совместно с учениками подготовили уникальную программу праздничного вечера. На тематическом мероприятии, созданном по мотивам анимационного фильма «Летучий корабль», для выпускников был организован квест, в ходе которого они должны были найти свои аттестаты.

«Это самый фееричный и звездный выпуск, потому что здесь не только много медалистов, но есть также и победитель заключительного этапа олимпиады по русскому языку Вика Мошкович и призеры по английскому, истории, МХК. Умные, талантливые, веселые ребята. Я буду скучать по ним», — поделилась классный руководитель 11Т класса Ольга Быкова.

В этом году лицей 23 выпустил тринадцать золотых медалистов и пять серебряных. В этом выпуске также есть три ученицы, которыми особенно гордятся учителя. Полина Дранкеевич и Виктория Шукшина получили высший балл на ЕГЭ по химии, а Злата Люторевич достигла максимального результата на экзамене по биологии.

Ранее сообщалось, что гимназия имени Подольских курсантов приготовилась к новому учебному году.