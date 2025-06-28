Гимназия имени Подольских курсантов готовится к встрече учеников

В микрорайоне Климовск, входящем в состав городского округа Подольск, завершился капитальный ремонт Академического корпуса Гимназии, носящей имя Подольских курсантов. В настоящее время происходит расстановка мебели и отладка техники, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Реализация проекта стала возможной благодаря государственной программе Московской области «Возведение объектов социальной инфраструктуры», что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

В большинстве учебных классов уже смонтирована новая мебель. В актовом зале завершено подключение светового и звукового оборудования, установлены комфортабельные кресла. Обновленный спортивный зал готов принимать юных атлетов: здесь смонтированы спортивные снаряды и приобретен необходимый инвентарь.

В пищеблоке специалисты занимаются наладкой техники — установлены посудомоечная машина, электрические плиты и духовые шкафы. В обновленной столовой собрана новая мебель для школьников.

На территории школьного стадиона произведена замена покрытия беговых дорожек, а на футбольном поле уложен новый искусственный газон. Рядом разместились современные спортивные тренажеры.

Фасад здания теперь украшает панно с изображением монумента Подольским курсантам. Внутреннее пространство оформлено декораторами: стены украшают картины, повествующие об истории города Подольска.

Обновленная Гимназия распахнет свои двери для учеников уже в начале нового учебного года.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. человек посетили федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Подмосковье.