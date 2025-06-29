В Подольске ремонт школы № 15 завершили более чем на 70%

В Подольске капитальный ремонт школы №15 им. В.Д. Сабанеева, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 2, выполнен более чем на 70%. Заместитель главы городского округа Анжела Студеникина лично проинспектировала ход ремонтных мероприятий, сообщили в администрации округа.

На данный момент строители полностью завершили демонтаж и ремонт кровли. Подходит к концу чистовая отделка внутренних помещений, одновременно ведется обновление фасада и благоустройство прилегающей территории. Параллельно осуществляется установка инженерных коммуникаций и закупка новой мебели и необходимого оборудования.

Реконструкция учебного заведения проводится в рамках государственной программы Московской области, направленной на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Общая площадь здания школы составляет около 4000 кв. м. В процессе капитального ремонта планируется провести работы по утеплению и облицовке фасада, заменить кровельное покрытие, обновить инженерные сети и сантехническое оборудование, а также выполнить внутреннюю отделку всех помещений. Будет полностью модернизировано оснащение учебных классов, спортивного зала и кухонного блока.

Ожидается, что к началу нового учебного года, 1 сентября, полностью обновленная и комфортная школа вновь примет учеников.

Ранее сообщалось, что в Подольске более 20 детей приняло участие в рыболовном фестивале.