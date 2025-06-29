В Подольске более 20 детей приняло участие в рыболовном фестивале

В Подольске, на реке Рожай, Клубом рыболовов Климовска был организован седьмой ежегодный детский рыболовный фестиваль. В этом году в соревновании участвовали 22 юных рыбака в возрасте от 3 до 14 лет. Несмотря на неблагоприятные условия для клева, начинающие любители рыбной ловли смогли поймать и выпустить обратно в реку в общей сложности 30 рыб, сообщили в администрации округа.

В младшей возрастной категории (3-8 лет) победителем стал семилетний Артем Гудков, выловивший пять рыб. Второе место занял его ровесник, семилетний Игнат Игнатов, с уловом в три рыбы. За бронзовую медаль в этой группе боролись сразу две участницы — пятилетняя Таисия Франтенкова и восьмилетняя Маша Волкова, у каждой из которых было по две рыбы. По результатам жеребьевки третье место досталось Маше Волковой, а Таисия получила утешительный приз.

В средней возрастной группе (10-12 лет) лучшей оказалась Настя Головачева, поймавшая пять рыб. Второе место заняла Саша Митрошина, с одной рыбой. Третье место по жребию было присуждено Доброславу Полякову.

В старшей группе безоговорочным лидером стал Саша Кузькин, занявший первое место с уловом в 10 рыб. Второе место досталось Мирославе Гамарь, поймавшей одну рыбу. Третье место по результатам жеребьевки занял Матвей Мосолов.

Победители и призеры были награждены кубками и медалями от администрации округа. Кроме того, они получили ценные призы от климовского магазина рыболовных товаров — удочки, оснастки и прикормки, сумки для замешивания прикормки от известного российского рыболова Петра Миненко, а также прикормку и уникальные поплавки от выдающегося российского мастера Юрия Радугина.

Все юные участники фестиваля получили подарки и медали.

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