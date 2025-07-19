В Подольске восемь школ прошли проверку к новому учебному году

В Подольске межведомственная комиссия удостоверилась в готовности восьми школ к предстоящему учебному году. В состав комиссии вошли представители администрации, а также сотрудники правоохранительных и надзорных ведомств, и медицинских учреждений.

Основное внимание уделялось соответствию лицензионным требованиям, включая стабильное функционирование зданий, соблюдение санитарных норм, организацию питания, наличие условий для оказания медицинской помощи, а также меры противопожарной и антитеррористической безопасности.

Кроме того, комиссия проверила профилактику ДТП с участием детей, обеспеченность учебными материалами и оборудованием, а также соблюдение норм охраны труда.

По результатам инспекции, комиссия заполнила акты готовности по всем пунктам проверки. В отличие от прежней практики, когда акты заполнялись вручную на бумаге, в этом году использовалась электронная система учета.

Проверка школ завершится к середине августа. Всего в городском округе насчитывается 30 образовательных комплексов, расположенных в 164 зданиях. Ожидается, что 1 сентября за парты сядут около 48 тыс. учеников.

Ранее сообщалось, что в подольской деревне Матвеевское проложили подъездные пути к участкам многодетных семей.