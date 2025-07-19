В подольской деревне Матвеевское проложили подъездные пути к участкам многодетных семей

В районе Матвеевское, входящем в городской округ Подольск, завершено строительство трех подъездных дорог, предназначенных для обеспечения доступа к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. Григорий Артамонов, руководитель Городского округа Подольск, совместно с представителями семей Новиковых и Чечкановых принял выполненные работы у строительной компании.

Как сообщили в пресс-службе администрации округа, для одних семей возведение жилья только начинается, в то время как другие уже готовятся к переезду в новые дома. Однако для всех наличие удобной дороги играет ключевую роль, поскольку без нее затрудняется доставка строительных материалов и проезд в сложных погодных условиях, особенно в зимний период.

«Почти 8 километров построили добротно и по технологии. Крепили откосы, выполнили укладку основания из песка и щебня с уплотнением катками. Теперь подъезд к участкам надежный в любое время года. Уже запланировали, что на следующий год сделаем еще 6 километров дорог в этом населенном пункте. В настоящее время работа продолжается в деревнях Никулино, Слащево и Меньшово», — сказал Артамонов.

В ходе встречи с многодетными семьями, посвященной вопросам обустройства дорожной инфраструктуры к их земельным участкам, Артамонов преподнес двухлетней девочке Ане в подарок игрушечную куклу.

Ранее сообщалось, что примерно в 100 подъездах Подмосковья покрасили стены в июне.