В Президентской академии Красногорска открылись курсы повышения квалификации для бойцов СВО

Московский областной филиал Президентской академии в Красногорске стал площадкой для масштабного образовательного старта: здесь официально открылись программы повышения квалификации, разработанные специально для ветеранов СВО.

Проект, инициированный региональной Ассоциацией ветеранов при личной поддержке губернатора Андрея Воробьева, нацелен на мягкую интеграцию бывших военнослужащих в гражданскую среду и подготовку нового кадрового резерва для управления и бизнеса.

Министр территориальной политики региона Юлия Губанова, приветствуя первых слушателей, подчеркнула, что участники Ассоциации ветеранов Подмосковья теперь официально являются частью единой команды развития области. По ее мнению, полученный в академии багаж знаний позволит выпускникам вести диалог на равных с действующими управленцами и эффективно помогать товарищам, возвращающимся к мирному труду.

Мотивационный вектор задала и Ксения Семенова, представляющая федеральную Ассоциацию ветеранов СВО: чемпионка России по гребному спорту и юрист на личном примере объяснила, что именно актуальные компетенции становятся единственной надежной опорой в моменты крутых жизненных поворотов.

Первый учебный день прошел в динамичном формате: вместо классических лекций бойцов ждала интенсивная деловая игра. Как пояснил заместитель директора филиала Владимир Ким, такой метод «погружения» позволяет оперативно прокачать критическое мышление и навыки принятия стратегических решений. Участники не просто знакомились, а выстраивали командное взаимодействие, которое легло в основу тренинга «Территория доверия».

По завершении очного этапа ветераны получили первые сертификаты, однако основная учеба еще впереди. Образовательный трек продолжится в дистанционном режиме. В учебный план включены дисциплины, критически важные для современной деловой среды: от тонкостей служебного документооборота до основ предпринимательской деятельности и правового консультирования.

Проект является важным звеном в системе региональных мер поддержки, направленных на то, чтобы профессиональный опыт и энергия защитников Отечества нашли достойное применение в мирной жизни Подмосковья.