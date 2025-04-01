В РФ одобрили закон о сдаче двух предметов на ОГЭ вместо четырех

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, согласно которому учащиеся, не планирующие поступать в 10-й класс, смогут сдавать на ОГЭ лишь два предмета. Успешная сдача этих дисциплин откроет им путь в колледжи. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В марте месяце Государственная дума ограничила число регионов, участвующих в эксперименте по сдаче двух экзаменов ОГЭ, оставив в проекте лишь Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что решение основано на оценке уровня образования в регионах.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство продолжит сотрудничество с отобранными регионами для улучшения подготовки кадров рабочих специальностей.

Данный проект не отменяет обязательную сдачу четырех экзаменов для девятиклассников, намеренных продолжить обучение в школе. Разработчики законопроекта считают, что необходимо ограничиться сдачей предметов, необходимых для получения аттестата и поступления в учреждения среднего профессионального образования.

Закон также вводит раздельный учет бюджетных мест в ссузах для местных выпускников и абитуриентов из других регионов, чтобы обеспечить приоритет при поступлении для учащихся из своего региона.

Ранее сообщалось, что в Москве остановили Aurus с лжедокументами из управделами президента.