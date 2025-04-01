В Москве остановили лжеавтомобиль президента

В Москве сотрудники правоохранительных органов остановили элитный автомобиль Aurus Senat, оснащенный устройствами для подачи звуковых и световых сигналов, пишет Baza.

Транспортное средство привлекло внимание полиции 28 марта в районе Коптево. За рулем автомобиля стоимостью около 40 млн руб. находился мужчина, который предъявил документы, вызвавшие подозрения у правоохранителей.

Отмечается, что во время проверки гражданин предоставил свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году. Согласно этому документу, Aurus числился на балансе Управления делами президента РФ. Однако в ходе расследования выяснилось, что государственные структуры начали использовать эту модель автомобиля только с конца 2024 года.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что у автомобиля отсутствует VIN-номер, хотя государственный номер оказался действительным. Связавшись с Управделами президента, сотрудники полиции узнали, что остановленный автомобиль у них не числится.

После выяснения всех обстоятельств водителя элитного авто задержали прямо на месте. Правоохранители изъяли ключи от автомобиля, документы и сам Aurus.

По данным Baza, в салоне авто был еще один комплект номерных знаков с символами КРА, которые используются на автомобилях, приписанных к приближенным к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

На следующий день следователи возбудили уголовное дело против водителя Aurus по ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Ранее сообщалось, что в центре Москвы сгорел люксовый Aurus Senat как у президента России Владимира Путина.