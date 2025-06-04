В РФ предложили создать учебник по русскому языку для детей мигрантов

В России планируют разработать специальное учебное пособие по русскому языку, предназначенное для детей мигрантов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам Ларисы Зверьковой, руководителя ассоциации директоров школ из Твери, педагоги из различных регионов отмечают, что в некоторых классах количество учеников, слабо владеющих русским языком, может достигать половины от общего числа.

Она подчеркнула, что это создает трудности в организации полноценного учебного процесса. Также отмечается отсутствие специализированных учебников по русскому языку как иностранному, необходимых для эффективной работы с данной категорией учащихся.

Лилия Гумерова, председатель комитета по науке, образованию и культуре, сообщила, что в Совете Федерации поддержали идею создания и обязательного распространения подобных учебных материалов во всех регионах страны.

Заместитель главы Минпросвещения Ольга Колударова также отметила, что в настоящее время детям мигрантов, не прошедшим тестирование по русскому языку, предлагается пройти трехмесячные курсы, организованные в школах или в рамках дополнительного образования.

Финансирование этих программ может осуществляться как за счет средств самих слушателей, так и из местного бюджета, в зависимости от региона.

Ранее сообщалось, что в РФ работающих по квоте мигрантов могут освободить от экзамена по русскому.