В РФ работающих по квоте мигрантов могут освободить от экзамена по русскому

Кабинет министров Российской Федерации внесло на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, который освобождает трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка для получения разрешения на работу. Текст законопроекта был опубликован в электронной базе Государственной Думы.

В соответствии с планом, лица, работающие в России по приглашению правительства, не должны будут проходить тестирование по русскому языку, истории России и основам законодательства для получения патента на работу.

Подчёркивается, что это решение поможет уменьшить временные и организационные расходы при найме нужных иностранных специалистов, а также более результативно отвечать на нужды экономики государства.

В дополнение к этому, законопроект предлагает продлить срок действия сертификата, подтверждающего знание русского языка, для специалистов, чьи профессии включены в перечень, утверждённый Министерством труда. Предполагается, что это поможет обеспечить более плавный и последовательный процесс языковой адаптации иностранных работников.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают запрет на бесплатные роды для мигрантов.