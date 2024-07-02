В Рязанском радиотехническом университете вручили дипломы с отличием более 30 выпускникам

В Рязанском государственном радиотехническом университете им. В.Ф. Уткина прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что свыше 30 студентов, окончивших бакалавриат и магистратуру этого вуза, получили дипломы с отличием.

На церемонии вручения дипломов присутствовали руководители ведущих технических предприятий областного центра. Они также поздравили выпускников и отметили, что двери их компаний открыты для молодых специалистов. Ряд руководителей прошли обучение в стенах РГРТУ, о чем с гордостью сказали во ходе своего выступления.