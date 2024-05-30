В Рособрнадзоре сообщили, что не получали жалоб от участниц ЕГЭ в Воронеже или их родителей

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ведомство не поступали жалобы от выпускниц из Воронежа и их родителей после инцидента на сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Воронеже, пишут РИА Новости .

Ранее в СМИ разлетелся видеоролик, на котором старшеклассников, пришедших сдавать ЕГЭ на базе школы №62 Воронежа, досматривали, заставляя снимать бюстгальтеры. Таким образом организаторы ЕГЭ проверяли у детей наличие смартфонов, которые запрещены к проносу в учебные аудитории.

Позже инцидент прокомментировали в Министерстве образования Воронежской области, прокураторе и Государственной думе РФ. Чиновники сообщали, что проведут расследование случившегося и накажут виновных в случае, если факты подтвердятся.

«Мы запросили у министерства образования Воронежской области информацию о том, что произошло. Коллеги в свою очередь вчера разбирались в ситуации, просматривали записи с камер видеонаблюдения. Теперь ждем, когда завершится проверка со стороны иных имеющих соответствующие полномочия организаций», — сообщил Музаев.

Как позже сообщила СМИ директор школы №62 Марина Киреева, выпускниц никто перед сдачей ЕГЭ не раздевал. Она подчеркнула, что никто из администрации школы и организаторов единого госэкзамена не несет ответственность за самостоятельное решение выпускников продемонстрировать отсутствие средств связи и шпаргалок.

Ранее ростовский депутат Наталья Оськина рассказала, что в одной из школ Ростова-на-Дону выпускниц хотели вынудить демонстрировать отсутствие шпаргалок под юбками.