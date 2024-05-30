Депутат Оськина: в школе Ростова пытались проверить наличие шпаргалок под юбками учениц

Ростовский депутат Наталья Оськина рассказала, что в одной из школ Ростова-на-Дону выпускниц хотели вынудить демонстрировать отсутствие шпаргалок под юбками, сообщает rostovgazeta.ru .

Депутат рассказала, что инцидент произошел в одном из учебных заведений Ростова. Представители наблюдателей пригласили женщину-охранницу, чтобы она провела осмотр. Сотрудник охранного ведомства знала, что такая просьба незаконная. Выполнять ее женщина отказалась.

«Дети сейчас сдают ОГЭ. В одной из школ тоже попытались посмотреть и пощупать у девочек под юбками», — рассказала RostovGazeta Оськина.

Спикер напомнила, что аналогичная ситуация произошла в Воронеже. Выпускницы заявляют, что им пришлось поднимать юбки. Если информация подтвердится, то депутат рекомендует родителям выпускниц обращаться в полицию и в суд. Подобные меры неприемлемы. Они нарушают права подростков и говорят о превышении полномочий должностных лиц.

Депутат напомнила, что одежду выпускников сканируют. В кабинетах, где сдают экзамены, установлены камеры видеонаблюдения. Каждая попытка списывания фиксируется. Результаты экзамена аннулируются. Придумывать дополнительные меры контроля в этих условиях не стоит.

Председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал RostovGazeta, что в школах региона есть тревожная кнопка, металлоискатели, ключ-карты. Ситуацию контролирует вневедомственная охрана. Нет никакой необходимости раздевать школьников. Если досмотр и требует столь тщательной проверки, то только в присутствии родителей или законного представителя.

Ранее мы сообщали о срыве экзаменов в Нижегородской области.