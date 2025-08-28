В России изменили правила проведения школьных линеек

В рамках церемонии запланирована церемония поднятия флага и исполнения гимна. К участию в мероприятии привлекут директоров школ, родителей с государственными наградами и участников СВО. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Минпросвещения разработало рекомендации для проведения школьных линеек 1 сентября. Как сообщили в ведомстве, главными приоритетами являются безопасность и интересный формат мероприятия для детей.

По новым правилам, центральными элементами торжества станут церемония выноса государственного флага и исполнение гимна. С приветственными словами рекомендовано выступить директорам школ, гостям с государственными наградами, родителям и участникам специальной военной операции.

После линейки во всех классах пройдет первое занятие из цикла «Разговоры о важном». Темой урока станет обсуждение вопроса «Зачем человеку учиться?».

