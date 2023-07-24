В России предложили создать сервис, который поможет родителям обучать детей на дому

По данным Минпросвещения на начало года, на дому в России обучаются 16,5 тыс. детей. Сейчас эта цифра может быть больше, и специалисты считают, что родителям, не обладающим нужными компетенциями для обучения своих отпрысков вне школы, нужно помогать.

Как заявила российский лингвист и преподаватель английского языка Диана Белан, в РФ стоит тщательно продумать систему контроля домашнего образования со стороны образовательных структур, а также создать специальную платформу для этих целей.

«Можно разработать специальный онлайн-сервис, с помощью которого родители смогут получить доступ к специализированным консультациям и образовательным ресурсам с информацией о методиках обучения, программах. Дети получат доступ к интерактивным урокам, онлайн-курсам и полезным материалам», — рассказала Белан корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Преподаватель, коуч и создатель онлайн-школы для педагогов Янина Тарасова считает, что такую платформу можно создать как в виде отдельной экосистемы семейного образования, так и реализовать ее на базе любой готовой онлайн-платформы.

«Например, Get Course — одна из самых популярных платформ для онлайн-образования. Есть и другие: Just Click, Бизон 365, Teach Base, Glopart. Таких платформ на рынке — более 30 вариантов», — уточнила собеседница.

В более простом варианте, продолжила педагог, это может быть чат-бот на базе какого-либо популярного мессенджера. Там при запросе на определенную тему родителям будут выдавать данные и информацию наподобие каталога.

«Это будет настоящая база знаний: методики обучения, онлайн-библиотека учебников, проверочные тесты, онлайн-вебинары для родителей с возможностью задать вопрос эксперту, а также специальное сообщество детей и родителей», — рассказала Тарасова.

Также Минобразования может разработать механизмы для систематического контроля за процессом домашнего образования. Они могут включать в себя регулярные проверки образовательных программ, учебных материалов и квалификации родителей или опекунов, добавила Белан.

«Ведь у домашнего образования есть масса минусов: отсутствие социализации, невозможность обеспечить доступ к образовательным ресурсам (библиотеки, лаборатории, спортивные площадки). Школа учит детей дисциплине и ответственности и экономит время и деньги родителей», — пояснила преподаватель.

Чтобы избежать этих проблем, стоит дать родителям возможность качественно обучать своих детей с помощью онлайн-ресурсов и советов специалистов, заключили эксперты.

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