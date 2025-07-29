В России призвали изменить подход к преподаванию происхождения человека в школах

В России необходимо внести изменения в школьную программу по биологии, которые касаются преподавания происхождения человека. Об этом на IV Всероссийском молодежном форуме-фестивале «Арктика. Лед тронулся» заявил Герой Советского Союза, ветеран Афганской войны отец Киприан (Бурков), который входит в совет Минпросвещения РФ по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, передает ТАСС.

Он отметил, что изменил бы многое в подходе к преподаванию материалов школьникам. По его мнению, им нельзя рассказывать только об одной теории.

«Это не научный факт. Надо давать альтернативу: есть такая теория, есть такая, есть религиозный взгляд на это дело», - сказал отец Киприан.

Ветеран специальной военной операции, участник кадрового проекта «Герои Югры» Руслан Вахитов добавил, что школьникам также необходимо военно-патриотическое воспитание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова