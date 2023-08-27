В России станут изучать китайский язык в вузах
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
По словам помощника президента РФ по науке и образованию Андрея Фурсенко, китайский язык постепенно становится одним из основных мировых языков в науке, в связи с чем он будет включаться в программы отечественных вузов, которые готовят исследователей. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что русский язык также важно сохранить как один из основных языков в научной сфере.
По мнению Фурсенко, примерно треть научной литературы в мире издается на китайском языке.