В России станут изучать китайский язык в вузах

По словам помощника президента РФ по науке и образованию Андрея Фурсенко, китайский язык постепенно становится одним из основных мировых языков в науке, в связи с чем он будет включаться в программы отечественных вузов, которые готовят исследователей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что русский язык также важно сохранить как один из основных языков в научной сфере.

По мнению Фурсенко, примерно треть научной литературы в мире издается на китайском языке.