Первый зампред СФ Яцкин: В российских вузах обучается около 8000 азербайджанцев

В российских вузах обучаются около 8 тыс. студентов из Азербайджана, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана.

Он отметил, что Россия и Азербайджан традиционно развивают сотрудничество в сфере образования и науки. В настоящее время в Азербайджане действует порядка 300 школ с преподаванием на русском языке, также в Баку функционируют филиалы МГУ имени Ломоносова и Московского медицинского университета имени Сеченова.

Яцин подчеркнул, что из восьми тысяч азербайджанских студентов более тысячи обучается за счет федерального бюджета.

Сегодня в Баку прошли переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в узком составе.