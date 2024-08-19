В Азербайджане начались переговоры Путина и Алиева в узком составе

В Азербайджане в резиденции «Загульба» президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в узком составе.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД РФ Сергей Лавров. Примерно после часа выступлений лидеры двух стран продолжат встречу за закрытыми дверями.

Владимир Путин отметил, что Россия и Азербайджан имеют немало направлений для совместной работы, включая энергетику, промышленную кооперацию, легкую промышленность и транспорт.

Российский лидер поблагодарил своего коллегу за активное развитие русского языка в Азербайджане и выразил готовность и далее расширять гуманитарные связи между двумя странами.

Также президент РФ заявил, что Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Он пообещал рассказать премьер-министру Армении Николу Пашиняну о содержании российско-азербайджанских переговоров в Баку.

Глава МИД Азербайджана в свою очередь отметил, что Баку нацелен на нормализацию отношений с Арменией, но при этом должны быть устранены «необоснованные требования» Еревана. По его мнению, Россия всегда была более чем приемлемым местом для переговоров. Также МИД Азербайджана заявил о готовности к переговорному процессу с Арменией.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин и Ильхам Алиев примут совместное заявление и подпишут ряд межправительственных соглашений.