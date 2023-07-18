В Ростовской области пропал ребенок

Шестилетняя девочка пропала в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. Инцидент произошел в городе Шахты во вторник, 18 июля. По предварительной информации, ребенок ушел с детской площадки вместе с неизвестным мужчиной.

Полиция начала проверку и приступила к поискам девочки.

«Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Шахты устанавливают местонахождение несовершеннолетней... 27.12.2016 года рождения, которая 18 июля около 16.30 ушла с детской площадки, расположенной по адресу: улица Хабарова, дом 16, предположительно, в сопровождении мужчины, личность которого устанавливается», – сообщил представитель полиции.

По данным полиции, девочка имеет худощавое телосложение, а ее рост составляет 1,3 метра. Волосы – ниже плеч, русые, глаза голубого цвета. С собой у ребенка был светлый рюкзак, а она была одета в оранжевый или бежевый топ и джинсовые шорты.

Также полицейские сообщили о приметах мужчины, с которым, предположительно, девочка покинула площадку. Рост мужчины – около 1,8 метра. Имеет короткую стрижку и среднее телосложение. Был одет в голубые джинсовые шорты и синюю футболку, а также кроссовки черного цвета с белыми элементами. Также на нем были солнцезащитные очки.

Неизвестный попал в объективы видеокамеры. Видео с ним и девочкой в магазине распространяется в соцсетях. На нем видно, как мужчина купил себе пиво, а девочке – конфеты. В интернете появилась информация, что прохожим неизвестный предоставлялся как отец ребенка.

Также по сведениям из групп в социальных сетях, неизвестный воспользовался моментом, чтобы увести девочку. Ее родители отвлеклись на младшего ребенка – переодевали его.