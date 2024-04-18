В Санкт-Петербурге педагог случайно повредил позвоночник носившемуся школьнику

В северной столице учитель информатики пытался остановить ученика, носившегося по коридорам в школе, но тот неудачно упал и получил травму позвоночника, в итоге шалость школьника вылилась для преподавателя в месяцы под следствием. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что семиклассник не реагировал на замечания педагогов, носясь по коридорам на перемене, тогда как 31-летний учитель крикнул школьнику «Стой!» и выставил руку вперед, но школьник на полной скорости врезался в руку, после чего упал на спину.

Отмечается, что врачами был диагностирован у мальчика компрессионный перелом двух грудных позвонков. Его родители школьника посчитали, что ребенок ни в чем не виноват, и решили засудить педагога, старавшегося призвать хулигана к дисциплине. Его отец является юристом и выставил учителю счет на два миллиона рублей.

Добавляется, что изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой учителю грозило бы до десяти лет колонии, а впоследствии заменено на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сам педагог проработал в школе девять лет и никогда не был замечен в агрессии к детям.