В Сбербанке прокомментировали использование нейросетей в образовании

Применение искусственного интеллекта в образовательной сфере скорее всего не получится запретить. Вместо этого нужно его встроить в процесс и с его помощью, индивидуализировать обучение. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор Сбербанка Олег Артюгин, его слова передает издание РИА Новости .

Он отметил, что многим пока не понятно, как можно применять ИИ, и подчеркнул, что студенты обогнали своих преподавателей в этом. Артюгин провел аналогию с калькуляторами, которые раньше были запрещены в школах, а сейчас включены в образовательный процесс. Он считает, что с ИИ стоит поступить так же.

Артюгин выразил мнение, что внедрение ИИ в образование может индивидуализировать процесс и сделать его более удобным для качественного образования.

Он также заявил, что эту технологию можно применить и в других областях: робототехнике, кибербезопасности, медицине.