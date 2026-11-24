Искусственный интеллект в будущем может помочь людям жить по 1200–1400 лет, заявил философ и бывший профессор Оксфордского университета Ник Бостром, пишет Daily Mail. Такой сценарий возможен только при условии, что технологии смогут практически остановить старение и сохранить риск смерти на уровне здорового молодого человека.

Бостром считает, что сверхмощный ИИ сможет резко ускорить развитие медицины. В частности, он предполагает появление новых методов лечения рака, восстановления поврежденных органов и омоложения тканей.

По его расчетам, если ежегодный риск смерти человека останется примерно на уровне 0,07%, ожидаемая продолжительность жизни может приблизиться к 1400 годам.

При этом речь не идет о конкретной технологии, которая уже существует. Это гипотетический сценарий, основанный на предположении, что будущий ИИ сможет решить проблемы старения и большинства тяжелых заболеваний.

Бостром также считает, что слишком медленное развитие ИИ имеет свою цену: пока новые технологии не созданы, миллионы людей ежегодно умирают от болезней.

Однако прогноз о жизни в течение 1400 лет пока не подтвержден медицинскими исследованиями и остается теоретическим рассуждением о возможностях будущего сверхинтеллекта.