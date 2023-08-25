В школах Приморья могут перенести начало учебного года

Власти Приморского края порекомендовали сдвинуть начало учебного года в муниципалитетах, пострадавших от паводка.

Министр образования Приморья Эльвира Шамонова пояснила, что с такой инициативой выступили родители. Они предложили в первые дни сентября провести максимальное количество занятий допобразования, уроков природы и здоровья, внеурочных активностей. Это позволит им полноценно собрать детей в школу, а муниципалитетам подготовить помещения для учебных занятий.

Министерство поддержало инициативу родителей и рекомендовало провести 1 сентября в торжественной обстановке, а затем скорректировать учебный план.

В августе на Приморский край обрушились ливни. Последнее штормовое предупреждение объявлено на 25 августа.