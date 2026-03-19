В школе Долгопрудного появилась именная парта в память о мужестве бойца СВО

Школа № 6 имени Н.Ф. Гастелло в Долгопрудном 19 марта стала местом важного события: здесь торжественно открыли Парту героя в честь выпускника Николая Щеглова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Образовательный проект «Единой России» превратил обычное учебное место в символ преемственности поколений и живой истории, которая теперь пишется не в учебниках, а в школьных коридорах.

Николай Щеглов провел в этих стенах годы своего взросления, обучаясь с пятого по девятый класс. Преподаватели и сверстники вспоминают его как открытого, энергичного юношу, который сочетал любовь к спорту с искренним дружелюбием. После получения профессии и прохождения срочной службы он нашел себя в мирном труде, однако осенью 2022 года жизнь круто изменилась. Получив повестку, мужчина без колебаний отправился выполнять гражданский долг. Его путь на передовой начался в танковом взводе в звании ефрейтора, но позже боец освоил одну из самых опасных военных специальностей, став сапером-штурмовиком. Заслуги военнослужащего были отмечены медалью «За укрепление боевого содружества».

Жизнь героя оборвалась в августе 2024 года во время массированного минометного обстрела.

На церемонию открытия памятного знака пришли те, кто знал Николая лично — супруга, мать и сестра, а также ветераны боевых действий, представители городской администрации и нынешние ученики школы.

Глава Долгопрудного Олег Сотник подчеркнул, что современные герои — это не персонажи из книг, а соседи и друзья, которые поставили безопасность Родины выше собственных жизней.

«Мы гордимся и ими, и память о них никогда не должна остыть в наших сердцах», — отметил Сотник.

После трогательных выступлений и песен, посвященных подвигу российских воинов, присутствующие почтили память павшего бойца минутой молчания и возложили цветы к его именной парте. Теперь право сидеть за этим столом станет для школьников не просто поощрением за успехи, но и ежедневным напоминанием о мужестве и долге.