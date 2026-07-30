В Подмосковье в 2026 году выявили свыше 222 тыс. незаконно установленных волоконно-оптических линий связи
Энергетики Подмосковья с января выявили 222 тыс. незаконно размещенных ВОЛС
Фото: [Россети Московский регион]
Специалисты компании «Россети Московский регион» с начала 2026 года выявили более 222,9 тыс. незаконно установленных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Больше всего нарушений зафиксировали в Чехове, Орехово-Зуево и Раменском — 18,7 тыс., 16,6 тыс. и 12,2 тыс. соответственно.
«Мы обязаны пресекать эту практику. Порядок в размещении линий связи на энергообъектах — это вопрос, который затрагивает не только правовую дисциплину, но и ежедневную безопасность и комфорт миллионов подмосковных семей», — подчеркнул глава министерства Сергей Воропанов.
На текущий момент свыше 300 операторов привели свою деятельность в соответствие с законом и заключили договоры аренды с компанией.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют около 500 объектов теплоснабжения.