В Подмосковье в 2026 году выявили свыше 222 тыс. незаконно установленных волоконно-оптических линий связи

Специалисты компании «Россети Московский регион» с начала 2026 года выявили более 222,9 тыс. незаконно установленных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Больше всего нарушений зафиксировали в Чехове, Орехово-Зуево и Раменском — 18,7 тыс., 16,6 тыс. и 12,2 тыс. соответственно.

«Мы обязаны пресекать эту практику. Порядок в размещении линий связи на энергообъектах — это вопрос, который затрагивает не только правовую дисциплину, но и ежедневную безопасность и комфорт миллионов подмосковных семей», — подчеркнул глава министерства Сергей Воропанов.

На текущий момент свыше 300 операторов привели свою деятельность в соответствие с законом и заключили договоры аренды с компанией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют около 500 объектов теплоснабжения.