Магия в деталях: владельцы показали интерьер хижины Хагрида под Каширой

В сосновом лесу под Каширой уже почти два года существует точная копия хижины Рубеуса Хагрида из вселенной Гарри Поттера. Владельцы впервые показали внутреннее убранство дома: высокие потолки для полувеликана, мандрагоры на подоконниках, метлу «Нимбус 2000» и даже Распределяющую шляпу. Объект стал популярным туристическим местом для поклонников саги, пишет REGIONS .

Вселенная Гарри Поттера обрела физический адрес в Подмосковье. На территории КП «Каширские озера» в часе езды от столицы расположилась точная копия хижины хранителя ключей Рубеуса Хагрида. Идея принадлежит семейной паре Дарье и Арсалану Рахими: в конце 2022 года они приобрели участок и за полгода воплотили мечту. Дарья, увлекающаяся миниатюрой, отвечала за декор, муж-архитектор спроектировал конструкцию. Результат превзошел ожидания даже самих создателей.

Домик на возвышенности среди водоемов стилизован под жилье полувеликана. Высокие потолки и массивные дверные проемы создают иллюзию, что здесь живет человек гораздо крупнее обычного посетителя. Каждая деталь отсылает к фильмам: на стене висит метла «Нимбус 2000», с полок выглядывают волшебные палочки, а Распределяющая шляпа готова примерить любого гостя.

В доме оборудован проектор на всю стену для просмотра фильмов у камина с живым огнем. Гости отмечают теплые полы, регулируемую температуру, полностью укомплектованную кухню и даже возможность пожарить шашлык во дворе. На Хэллоуин на огороде созревают тыквы — совсем как в оригинале. Особую гордость владельцев составляет ванная комната, которую посетители называют отдельным шедевром с магическими деталями.

За два года хижина превратилась в точку притяжения фанатов саги со всего Подмосковья. Здесь можно не только провести фотосессию, но и остаться с ночевкой, чтобы проникнуться атмосферой мира Гарри Поттера.