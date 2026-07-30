Медичи пали жертвой паразита: генетики переписали историю легендарной династии

Веками ходили слухи о коварных отравителях, которые с помощью мышьяка сводили со счетов могущественных правителей Флоренции. Но генетики поставили точку в этой детективной истории: наследники великого герцога Козимо I погибли не от яда, а от древнего малярийного паразита, который терзал Европу задолго до Ренессанса. Об этом сообщает IScience.

Итальянские ученые из университетов Флоренции и Болоньи провели генетический анализ останков Джованни Медичи, который скончался в 1562 году в 19 лет — одновременно со своей матерью Элеонорой Толедской. Их внезапная смерть породила слухи об отравлении мышьяком, которые жили веками. Однако новое исследование не обнаружило следов яда, зато впервые предоставило бесспорные доказательства того, что оба были инфицированы малярийным плазмодием. Анализ ДНК показал, что кардинал Джованни был заражен ранее неизвестным штаммом возбудителя — вызывающего самую опасную форму малярии.

Генетики секвенировали митохондриальную ДНК останков Джованни и его старшего брата, великого герцога Франческо I, и подтвердили наличие паразита в их костях. Примечательно, что обнаруженный штамм оказался генетически близок к образцам плазмодия из Австрии железного века, Италии I–II веков нашей эры и Испании XIV века. Это доказывает, что малярия была эндемична для Европы на протяжении тысячелетий, а не была завезена из Нового Света, как считалось ранее.

Таким образом, историческая загадка получила научное объяснение. Медичи пали не от рук завистников, а от болезнетворного паразита, который мучил континент задолго до их правления.

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