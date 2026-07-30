Говорящий попугай сам выбрал себе нового хозяина в Балашихе

Житель Балашихи по имени Роман неожиданно стал временным хозяином говорящего попугая, который влетел в его квартиру. Птица умеет разговаривать, но на вопрос о своем постоянном месте жительства предпочитает отмалчиваться. Как узнала редакция REGIONS , мужчина ищет владельцев, однако, судя по поведению, пернатый гость уже решил остаться.

В балашихинском паблике «Балашиха Рулит» появилась история о необычном квартиранте. Яркий экзотический попугай влетел в открытое окно к местному жителю и с тех пор чувствует себя полноправным хозяином. Обладатель пернатого «партизана» Роман перечислил приметы птицы и попросил откликнуться ее законных владельцев. Однако сам попугай на вопрос, где он живет, предпочел хранить молчание. Подписчики с иронией предположили, что птица намеренно скрывает адрес, чтобы не возвращаться обратно.

Мужчина не теряет надежды найти прежних хозяев, но если они не объявятся, готов оставить нового друга у себя. В комментариях соседи активно скидывают ссылки на похожие объявления о пропаже — летом такие случаи в Балашихе происходят все чаще.

Биолог и владелица волнистого попугая Екатерина Авсеева в беседе с REGIONS объяснила, почему каждая вылетевшая на улицу домашняя птица практически обречена. В отличие от уличных голубей или воробьев, попугай не способен находить естественную пищу и плохо ориентируется в кронах деревьев. Единственный шанс на спасение — быстрая поимка и возврат в дом или на передержку.

Если попугай только что вылетел, следует сразу открыть все окна в квартире — птица может вернуться сама. На улице стоит выставить открытую клетку: для попугая это символ безопасности и дома. Нужно оповестить соседей и осмотреть ближайшие дворы и деревья — обычно птицы не улетают далеко.

При обнаружении попугая в зоне видимости нельзя использовать сачки или палки, чтобы не травмировать его. Эксперт советует показать клетку, позвать голосом или предложить вытянутый палец — многие птицы реагируют на знакомые жесты. Легкая ткань или мелкая сетка помогут накрыть беглеца, а после поимки стоит разместить объявление в соцсетях и взять птицу на передержку.

Лучший способ избежать подобных ситуаций — профилактика. Авсеева рекомендует установить на окна москитные сетки и перед открытием дверей или балкона обязательно закрывать питомца в клетке.