Протезы не помеха: подмосковные герои отправятся покорять горы Алтая

Щелковский производитель протезов «МЕТИЗ» совместно с благотворительным фондом «Все Все Вместе» и компанией «Орто-Инновации» запустил набор в инклюзивную экспедицию «Маршрут силы». С 18 по 21 августа участники с ампутацией конечностей отправятся на Алтай, где их ждут горные перевалы и сплав по реке в одной команде с гидами и протезистами. Участие бесплатное для прошедших отбор, уточняет REGIONS .

Три дня в горах, адаптированный треккинг и сплав по бурной алтайской реке — таков маршрут новой инклюзивной экспедиции, организованной при поддержке щелковского производителя протезов «МЕТИЗ». Вместе с благотворительным фондом «Все Все Вместе» и «Орто-Инновации» компания дает уникальную возможность людям с ампутацией и врожденными патологиями конечностей проверить себя на прочность в реальных природных условиях.

Участниками могут стать ветераны специальной военной операции, люди с приобретенной ампутацией или врожденной аплазией. Они пройдут маршрут плечом к плечу со своими протезистами и опытными гидами, знающими каждый камень на тропе. В компании «МЕТИЗ» подчеркивают: самый трудный шаг случается не в реабилитационном центре, а в настоящей жизни — по камням, через ручьи, среди гор. И в такие моменты становится ясно: протез не ограничивает, а помогает двигаться дальше.

Проект полностью бесплатный для тех, кто успешно пройдет отбор. Количество мест строго ограничено, заявки принимаются до 5 августа 2026 года на официальном сайте проекта. Организаторы рекомендуют внимательно изучить правила участия перед подачей.

«Маршрут силы» — это не просто поход. Это экспедиция, где покоряются не только вершины Горного Алтая, но и собственные внутренние барьеры. Шанс вернуть уверенность, почувствовать ветер в лицо и убедиться, что возможности человека не имеют границ.