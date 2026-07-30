В Подмосковье на 64% сократилось количество незаконных свалок

В Подмосковье резко снизилось число несанкционированных свалок. С начала 2026 года в регионе выявили 116 незаконных навалов мусора. Для сравнения, в 2025-м за аналогичный период было зафиксировано 279 таких нарушений, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Это свидетельствует об эффективности работы по предотвращению незаконных сбросов мусора и контроля за оборотом строительных отходов и грунтов, на которые приходится самые большие объемы незаконного складирования», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

На сегодняшний день ликвидировали уже 117 выявленных свалок. Осталось устранить 47. В 2025 году на начало июля в регионе оставалось 130 неликвидированных навалов мусора.

Лидерами по устранению незаконных свалок стали Дмитров, Истра и Руза. В этих округах ликвидировали 21, 16 и 12 навалов соответственно.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии сферы ЖКХ в Подмосковье.