«Что попало»: неудачная шутка Потапа и Насти Каменских разозлила Пугачеву и иноагента Галкина

На фестивале «Лайма Рандеву», который традиционно проходит в Юрмале, произошел неловкий эпизод с участием Аллы Пугачевой и ее Максима Галкина*, сообщает Teleprogramma.org. Украинские артисты Потап и Настя Каменских, которые также выступали на мероприятии, решили пошутить со сцены в адрес Примадонны и ее супруга. Однако их ирония не нашла отклика у звездной пары.

Потап обратился к Галкину с комплиментом, упомянув его возраст и внешность, а Пугачеву похвалил, сравнив ее с дочерью — Кристиной Орбакайте. Украинский певец также отметил, что возраст Галкина — это «чумачечая весна».

Однако комик, похоже, не оценил эту шутку тихо шепнул жене: «Что попало».

Зрители в зале и пользователи социальных сетей разделились во мнениях. Одни осудили слова Потапа, другие выразили сочувствие Пугачевой из-за возраста. Некоторые комментаторы предположили, что Примадонна и вовсе не понимала происходящего.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева рискует остаться без любимой виллы в Юрмале.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.