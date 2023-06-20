В Татарстане ребенка заперли в подсобке: прокуратура проводит проверку

В частном детском саду в Республике Татарстан воспитанницу заперли в подсобном помещении. В связи со случившимся прокуратура региона организовала проверку, сообщает inkazan.ru .

Частная дошкольная организация, где случилось происшествие, находится в казанском ЖК «Светлый». Во время занятий воспитатель закрыл двухлетнюю девочку в подсобке.

Информация об инциденте поступила в прокуратуру. Сотрудники ведомства должны проверить информацию по факту нарушения прав ребенка. Если данные подтвердятся, в адрес виновного лица будут приняты меры реагирования.

Также появились сведения о том, что бывшая сотрудница частного сада приносила в учреждение игрушки и еду для детей, чтобы им было чем заняться и чем питаться. По информации источника, работала женщина в организации только из-за жалости к детям.