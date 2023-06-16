В Тюменской области детям приходится учиться в коридорах

Летом прошлого года жители поселка Московский в Тюменской области обрадовались началу строительства новой школы, в которой также планировалось сделать отделение для дошколят. Люди ждали этого семь лет, однако зимой стало известно, что открытие школы с 2024 года переносится еще на 12 месяцев, МегаТюмень .

В главном управлении строительства Тюменской области гражданам объяснили, что нарушения контракта в данный момент нет. В соответствии с документами строительство должно быть завершено до 2025 года.

Местные жители крайне возмущены текущей ситуацией. Они отмечают, что несмотря на то, что в поселке есть образовательное учреждение, оно давно переполнено. Учебный процесс перестал соответствовать нормам, так как в классах находится по 40 человек.

Источник также отмечает, что на паспорте объекта сроки ввода здания в эксплуатацию изменены не были. Плановая дата завершения строительных работ соответствует изначально заявленной - июль 2024 года.

Департамент образования прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, средства на финансирование работ по строительству школы распределены на 2023 - 2025 годы. По этой причине в феврале текущего года было подписано допсоглашение, позволяющее завершить строительство объекта к июлю 2025 года.