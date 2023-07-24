В трех новых регионах обучение в вузах будет проходить в очной форме

С 1 сентября планируется начало учебного года во всех без исключения вузах новых регионов. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Причем в трех регионах – ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – студенты будут учиться очно.

В вузах ДНР обучение начнется в дистанционном режиме, если не изменится обстановка.

Ранее Минобрнауки определило 29 вузов в новых регионах, которые получат право выдавать дипломы российского образца. Образовательные программы в этих учебных заведениях приведены в соответствие с российскими стандартами.