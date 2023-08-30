В Туркмении каждому первокласснику подарят ноутбук

В День знаний каждый первоклассник Туркмении получит в подарок ноутбук от имени президента страны Сердара Бердымухамедова, сообщает туркменское агентство Orient.

Всего в стране первый раз в первый класс сядут за парты 76 677 учеников.

В школы уже направлено необходимое количество компьютеров производства туркменской компании Aydyn gijeler. Ноутбуки содержат 11 учебных программ на туркменском, русском и английском языках.

Традиция вручать первоклассникам компьютеры ведется в Туркмении с 2011 года.