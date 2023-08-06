В университете Донецка сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии

В Донецком национальном университете экономики и торговли вследствие пожара на фоне обстрела украинской армией сгорели дипломы и документы приемной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

Отмечается, что ведомством будет оказана вся необходимая помощь.

Уточняется, что в результате военных действий по всей площади здания вуза горела кровля. Диаметр пожара составил почти две тысячи «квадратов».

Поясняется, что также в пожаре погибли серверы и компьютерные классы. Сохранились лишь правовые документы и трудовые книжки работников университета.